Непогода в Киеве: ситуация на дорогах столицы значительно улучшилась (видео)
17:51, 1 марта 2018
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Однако на обочинах и тротуарах снег почти нигде не расчищен.
На дорогах Киева пробки почти исчезли.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Однако на обочинах и тротуарах снег почти нигде не расчищен – только растоптанные людьми тропы. Фурам движение по городу полностью разрешили.
Однако уже сейчас количество пробок на въездах в Киев постепенно уменьшается.
Одновременно дворники не успевают убирать сугробы снега в Киеве.
Кличко послал депутатов Киевсовета расчищать снег
В столице снежить начало около полуночи, под утро снегопад перерос в метель. Снегоуборочная техника начала работать еще с ночи, однако едва может справиться с главными дорогами, уже не говоря о второстепенных.. Автомобили, застрявшие на подъемах, извлекают специальными тягачами. Въезды в столицу были ограничены для фур.
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