Непогода оставила жителей ряда населенных пунктов Донбасса без воды

16:27, 1 марта 2018
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Также из-за ухудшения погодных условий были обесточены 2036 абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области.

КП «Вода Донбасса» прекратило подачу воды до ряда поселений / фото УНИАН
КП «Вода Донбасса» прекратило подачу воды а ряд поселений / фото УНИАН

На Донбассе из-за непогоды и, как следствие обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса», прекращено водоснабжение ряда населенных пунктов.

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Об этом сообщается в микроблоге Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

«Из-за обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса» прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовку, Угледар, Волноваху, Докучаевск и Мариуполь», - говорится в сообщении.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями «Вода Донбасса» прекратила подачу воды в Новолуганское. «Без воды 25 пятиэтажек. Произошел прорыв на водоводе Ду-200 мм. Ремонтные работы запланированы на 2 марта», - сообщили в министерстве.

Также, по данным МинВОТ, из-за ухудшения погодных условий были обесточены 2036 абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области. В Старобельском районе электроснабжение уже возобновили.

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