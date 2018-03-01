Непогода оставила жителей ряда населенных пунктов Донбасса без воды
Также из-за ухудшения погодных условий были обесточены 2036 абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области.
На Донбассе из-за непогоды и, как следствие обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса», прекращено водоснабжение ряда населенных пунктов.
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Об этом сообщается в микроблоге Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
«Из-за обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса» прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовку, Угледар, Волноваху, Докучаевск и Мариуполь», - говорится в сообщении.
Также в связи с неблагоприятными погодными условиями «Вода Донбасса» прекратила подачу воды в Новолуганское. «Без воды 25 пятиэтажек. Произошел прорыв на водоводе Ду-200 мм. Ремонтные работы запланированы на 2 марта», - сообщили в министерстве.
Также, по данным МинВОТ, из-за ухудшения погодных условий были обесточены 2036 абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области. В Старобельском районе электроснабжение уже возобновили.
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