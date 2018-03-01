В Киеве завтра без осадков, температура до -12°

Днем в столице температура до -8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 марта, в Киеве без осадков, температура до -12°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:42, а зайдет в 17:38.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.

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