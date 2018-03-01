Снегопады, метели и шторм: синоптик предупредила о "циклоническом дежавю" в субботу

По словам Натальи Диденко, с вечера 2 марта и 3 марта в Украине будет наблюдаться "циклоническое дежавю" - снегопады, метели и штормовой ветер.

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Завтра, 2-го марта, в Украине осадки и явления ослабеют, а сегодняшний циклон покинет пределы Украины.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в пятницу в большинстве областей несколько ветер станет умеренным, а интенсивность снега уменьшится.

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Однако морозы, по ее прогнозу, наоборот, останутся «кусачими».

«Ближайшей ночью -12-17, на Западе -16-23 градуса. Завтра днем -7-14 градусов.

В южной части ночью -9-14, днем -1-7 градусов», – пишет Диденко.

Завтра ближе ко второй половине дня на Юг Украины снова ворвется очередной активный циклон с районов Средиземноморья. И снова с вечера 2 марта и 3 марта в Украине циклоническое дежавю - снегопады, метели, штормовой ветер», – отметила синоптик.

Она также сообщила, что завтра в Киеве осадки и явления ослабеют, морозы «будут щипаться больно», ночью -14, днем -10 градусов.

«Но! 3-го марта к столице снова приблизится мачо-циклон из южных краев. Поэтому к холодяке снова присоединятся снегопады и метели», – добавила Диденко.