Завтра в Украине местами пройдет снег, на юге и востоке потеплеет (видеопрогноз)
16:30, 1 марта 2018
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В западных областях сохранится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.
Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пункта
На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -4°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -19°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре местами пройдет снег, температура до -21°.
Согласно народному прогнозу, 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 2 марта
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 86 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
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