Завтра в Украине местами пройдет снег, на юге и востоке потеплеет (видеопрогноз)

16:30, 1 марта 2018
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В западных областях сохранится холодная погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.

Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пункта

На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -4°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -19°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре местами пройдет снег, температура до -21°.

Согласно народному прогнозу, 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

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