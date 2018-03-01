"Зверь с Востока" принес в Европу снегопады и морозы (фоторепортаж)
15:27, 1 марта 2018
409
Из-за снегопадов в Испании 23 трассы полностью перекрыты.
Атмосферный фронт, который прозвали "Зверь с Востока", принес в Европу сильные снегопады и морозы.
Март принесет в Украину метели, штормовой ветер и гололед
Так, в Великобритании на дорогах автомобильные пробки. По всей стране отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. С перебоями работает аэропорт и в ирландской столице Дублине. В большинстве школ отменены занятия, передает Euronews.
Из-за снегопадов в Испании 23 трассы перекрыты полностью. На некоторых дорогах запрещено движение грузовиков. Непогода также вмешалась в работу аэропортов в городах Сан-Себастьян, Памплона, Логроньо, а также на Канарских островах.
Напомним, волна холода накрыла Хорватию. На покрытой снегом и льдом дороге произошла авария, в которой пострадали 14 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 86 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Фаза луны:
Лента новостей