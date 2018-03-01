"Зверь с Востока" принес в Европу снегопады и морозы (фоторепортаж)

Из-за снегопадов в Испании 23 трассы полностью перекрыты.

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Атмосферный фронт, который прозвали "Зверь с Востока", принес в Европу сильные снегопады и морозы.

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Так, в Великобритании на дорогах автомобильные пробки. По всей стране отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. С перебоями работает аэропорт и в ирландской столице Дублине. В большинстве школ отменены занятия, передает Euronews.

Из-за снегопадов в Испании 23 трассы перекрыты полностью. На некоторых дорогах запрещено движение грузовиков. Непогода также вмешалась в работу аэропортов в городах Сан-Себастьян, Памплона, Логроньо, а также на Канарских островах.

Напомним, волна холода накрыла Хорватию. На покрытой снегом и льдом дороге произошла авария, в которой пострадали 14 человек.