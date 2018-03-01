Из-за непогоды на Харьковщине падают деревья, автомобили попадают в снежные заносы

14:47, 1 марта 2018
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Спасатели освободили из снежного плена более 30 автомобилей.

На Харьковщине более 30 автомобилей застряли в сугробах / ГСЧС
На Харьковщине более 30 автомобилей застряли в сугробах / ГСЧС

Из-за плохой погоды в Харьковской области падают деревья, а автомобили попадают в снежные заносы.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Подразделения ГСЧС привлекались на распил и уборку упавших деревьев и буксировку транспортных средств", - говорится в сообщении.

Так, спасатели за сутки 34 раза оказывали помощь по буксировке автомобиля, из которых 3 автомобиля скорой медицинской помощи. Кроме того, спасатели 2 раза привлекались для транспортировки людей до стационарных пунктов обогрева.

Сейчас в Харьковской области работает 375 стационарных пунктов обогрева. Отмечается, что при необходимости спасатели способны в течение нескольких часов дополнительно развернуть новые пункты.

В ГСЧС призывают водителей воздержаться от поездок. Тех, кто вынужден сесть за руль, просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.

Напомним, из-за сложных погодных условий в Херсонской области в снежных заносах застрял 181 автомобиль.

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