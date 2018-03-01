В Одессе экстремалы «встретили весну», гоняя по улицам ночного города на сноубордах (видео)

В «ночном заезде» по заснеженному городу приняли участие 15 человек.

Одесские экстремалы использовали непогоду как повод развлечься / Facebook, Eugene Lata

В Одессе сторонники активного отдыха использовали «первый весенний снегопад» в ночь на 1 марта как возможность покататься по улицам города на санках и сноубордах.

Читайте также На Херсонщине в снежных заносах застряли более 180 автомобилейСоответствующее видео обнародовал в Facebook одессит Евгений Лата.

«На этот раз у нас было 3 машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов», - указал он.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в школах и детсадах отменены до 2 марта включительно; восстановить полноценную работу планируется с понедельника, 5 марта.

Сегодня в Одессе сохраняются сложные погодные условия: прогнозируется сильный снег, порывы северо-западного ветра 25-27 м/сек.