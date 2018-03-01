"В ближайшее время этого не будет": синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление
В северных и восточных областях Украины в ближайшее время значительного потепления не ожидается.
Незначительного потепления украинцам следует ожидать в начале следующей недели.
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Об этом в комментарии "Буквам" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Владислав Билык.
"Вот со следующей недели, уже с 6-7 марта, дневные температуры в южных областях страны будут достигать отметки 0 °С и даже +2.. +3 °С. В центральных областях - Винницкой, Черкасской, Киевской - тоже будет наблюдаться повышение температуры. В западных регионах также морозы пойдут на спад. Что касается севера Левобережья, востока Украины, то там существенного потепления не будет. Чтобы серьезно где-то потеплело в ближайшее время, то такого, конечно, не будет", - отметил Билык.
Как сообщал УНИАН, снегопады будут атаковать Киев до конца недели.
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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