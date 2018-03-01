Весна задерживается: снегопады будут атаковать Киев до конца недели
Интенсивность снегопадов будет постепенно снижаться.
Снегопады будут идти в Киеве до конца этой недели, постепенно снижая интенсивность.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на информацию синоптиков.
Так, в пятницу, 2 марта, снег будет идти ночью, днем - без существенных осадков. Температура ночью около 10 градусов мороза, днем - до 6-8 градусов ниже нуля.
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"3 марта – снег, температура ночью 7-9 градусов, днем 1-3 градуса мороза, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. 4 и 5 марта – небольшой снег, температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза", - говорится в сообщении.
Учитывая погодные условия, столичная власть обратилась к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах.
Киевлян призывают по возможности не пользоваться частными авто, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.
Как сообщал УНИАН, синоптик рассказала о погоде в Киеве на ближайшие дни.
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