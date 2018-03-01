Весна задерживается: снегопады будут атаковать Киев до конца недели

13:51, 1 марта 2018
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Интенсивность снегопадов будет постепенно снижаться.

фото УНИАН
В пятницу, 2 марта, снег будет идти ночью / фото УНИАН

Снегопады будут идти в Киеве до конца этой недели, постепенно снижая интенсивность. 

Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на информацию синоптиков.

Так, в пятницу, 2 марта, снег будет идти ночью, днем - без существенных осадков. Температура ночью около 10 градусов мороза, днем - до 6-8 градусов ниже нуля.

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"3 марта – снег, температура ночью 7-9 градусов, днем 1-3 градуса мороза, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. 4 и 5 марта – небольшой снег, температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Учитывая погодные условия, столичная власть обратилась к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах.

Киевлян призывают по возможности не пользоваться частными авто, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказала о погоде в Киеве на ближайшие дни.

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