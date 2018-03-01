На Херсонщине в снежных заносах застряли более 180 автомобилей

13:18, 1 марта 2018
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Спасатели призывают граждан без необходимости не выходить из дома.

На Херсонщине из-за непогоды затруднено движение транспорта / ГСЧС
На Херсонщине из-за непогоды затруднено движение транспорта / ГСЧС

Из-за сложных погодных условий в Херсонской области в снежных заносах застрял 181 автомобиль.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, со второй половины дня 28 февраля до 7:00 1 марта отбуксировано 127 транспортных средств, из которых 5 карет скорой помощи.

Сейчас на круглосуточном дежурстве от ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области находится 42 единицы техники и 137 человек личного состава, оперативная группа и вспомогательная техника высокой проходимости, что готова к функциям по назначению. От органов власти и местного самоуправления действует 49 пунктов обогрева.

Отмечается, что из-за непогоды ограничено движение от границы г. Николаев до г. Херсон для грузового и крупногабаритного транспорта.

Спасатели призывают граждан без необходимости не выходить из дома, ограничиться в передвижении на транспортных средствах, особенно крупногабаритных.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

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