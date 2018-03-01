Отака весна, малята: март украинцы встретили с сильными морозами и метелями (видео)

12:30, 1 марта 2018
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Синоптики советуют не расстраиваться - уже через неделю холода должны отступить.

Наконец пришла долгожданная весна. Март встретил украинцев метелями, штормовым ветром и гололедицей. Но синоптики советуют не расстраиваться - уже через неделю холода должны отступить.

А пока же в Украине свирепствуют морозы. Сегодня днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается сильный снег, метели, снежные заносы. В Приазовье местами - налипание мокрого снега и гололед, отдельные порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах страны ожидается гололедица.

Март принесет в Украину метели, штормовой ветер и гололед

В "Борисполе" из-за непогоды задержали рейсы. В Киев не пускают грузовики, в Одесской области ограничивают движение транспорта. Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пунктов.

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