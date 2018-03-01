Синоптик рассказала о погоде в Киеве на ближайшие дни
12:20, 1 марта 2018
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Завтра осадки ослабнут.
Сегодня в Киеве в течение всего дня сохранятся сложные погодные условия с сильным ветром и метелями, завтра осадки утихнут.
В "Борисполе" из-за непогоды на 30 минут задерживают рейсы
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Киевляне! Мы практически в эпицентре циклона.
Поэтому снегопады, снежные заносы, метели, штормовой ветер - все это до конца дня и даже ближайшей ночью", - пишет она.
По информации Диденко, завтра, 2 марта, в столице ожидается ослабление осадков, но 3 марта в Украину снова придет активный циклон.
Напомним, 1 марта почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, сильный ветер, гололедица.
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