Синоптик рассказала о погоде в Киеве на ближайшие дни

12:20, 1 марта 2018
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Завтра осадки ослабнут.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня в Киеве в течение всего дня сохранятся сложные погодные условия с сильным ветром и метелями, завтра осадки утихнут.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Киевляне! Мы практически в эпицентре циклона.

Поэтому снегопады, снежные заносы, метели, штормовой ветер - все это до конца дня и даже ближайшей ночью", - пишет она.

По информации Диденко, завтра, 2 марта, в столице ожидается ослабление осадков, но 3 марта в Украину снова придет активный циклон.

Напомним, 1 марта почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, сильный ветер, гололедица.

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