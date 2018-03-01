В "Борисполе" из-за непогоды на 30 минут задерживают рейсы
11:04, 1 марта 2018
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Задержки связаны с обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью.
Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о задержке на 30 минут рейсов, запланированных на сегодняшний день, в связи с ухудшением погодных условий.
Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пункта
Об этом УНИАН сообщила глава пресс-службы аэропорта Татьяна Ярош.
"В связи со снегом существуют незначительные задержки, связанные с обливом противообледенительной жидкостью ВС (воздушных судов - УНИАН), до 30 мин. А так все в штатном режиме", - сообщила она, отвечая на вопрос о задержке рейсов.
Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.
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