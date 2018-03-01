В "Борисполе" из-за непогоды на 30 минут задерживают рейсы

Задержки связаны с обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В Борисполе из-за снегопада задерживают рейсы / facebook.com/airportboryspil

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о задержке на 30 минут рейсов, запланированных на сегодняшний день, в связи с ухудшением погодных условий.

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Об этом УНИАН сообщила глава пресс-службы аэропорта Татьяна Ярош.

"В связи со снегом существуют незначительные задержки, связанные с обливом противообледенительной жидкостью ВС (воздушных судов - УНИАН), до 30 мин. А так все в штатном режиме", - сообщила она, отвечая на вопрос о задержке рейсов.

Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.