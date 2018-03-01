В "Борисполе" из-за непогоды на 30 минут задерживают рейсы

11:04, 1 марта 2018
168

Задержки связаны с обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В Борисполе из-за снегопада задерживают рейсы / facebook.com/airportboryspil
В Борисполе из-за снегопада задерживают рейсы / facebook.com/airportboryspil

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о задержке на 30 минут рейсов, запланированных на сегодняшний день, в связи с ухудшением погодных условий.

Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пункта

Об этом УНИАН сообщила глава пресс-службы аэропорта Татьяна Ярош.

"В связи со снегом существуют незначительные задержки, связанные с обливом противообледенительной жидкостью ВС (воздушных судов - УНИАН), до 30 мин. А так все в штатном режиме", - сообщила она, отвечая на вопрос о задержке рейсов.

Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.

Читайте также
Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео) Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6° Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6°
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
Завтра в Украину вернутся снегопады и метели Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео) В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео)
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
86 %
756 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей