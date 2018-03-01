В Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения
В столице сегодня ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.
В Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.
Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до -6°
Как сообщает коммунальное предприятие "Киевпасстранс", в связи с ухудшением погодных условий на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения.
Сотрудники "Киевпасстранса" в усиленном режиме убирают дороги и остановки, балансодержателем которых является коммунальное предприятие.
Вместе с тем, по информации пресс-службы КГГА, коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий непогоды: задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя" и техника других предприятий.
Кроме того, в Киеве работает 36 бригад по ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, которые находятся на балансе предприятий корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам.
Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.
В пресс-службе напомнили, что сегодня, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Напомним, 1 марта почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, сильный ветер, гололедица.
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