В Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах (фото, видео)

Чтобы добраться на работу, люди были вынуждены толкать троллейбусы, так как транспорт попросту не мог выехать из сугробов.

Херсонцы вынуждены сами толкать троллейбусы / фото: Василий Крестинич

В Херсон 1 марта пришла настоящая зима. Город замело снегом. Такого снегопада херсонцы не видели давно.

Судя по видео, которые публикуют пользователи в сети местами снега намело практически по шею и пройти совершенно не возможно.

На видео присутствует ненормативная лексика

Сильный снегопад принес херсонцам как много трудностей. Жители по-разному выходят из сложной ситуации. Так, один из местных жителей решил для передвижения по городу воспользоваться лыжами, пишет "Типичный Херсон". Херсонца на лыжах заметили недалеко от Центрального рынка, рядом с Автостанцией. Он направлялся в сторону Пaнкрaтовcкого моcтa от пл. Свободы.

Херсонцы по нерасчищенным тротуарам вынуждены пробираться до остановок, сообщает Херсон.сity. Людям приходиться выходить на дорогу, потому что там снег кое-как укатали машины.

Чтобы добраться на работу, люди вынуждены толкать троллейбусы, так как выпавший вчера снег в огромном объеме не позволяет электротранспорту самостоятельно преодолевать сугробы.

Так в Херсоне сегодня люди добирались на работу / фото: Василий Крестинич

Снег в Херсоне / kherson.net

Как сообщал УНИАН, в сети было опубликовано фото снегового завала под Харьковом высотой в человеческий рост.