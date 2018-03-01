В Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах (фото, видео)
Чтобы добраться на работу, люди были вынуждены толкать троллейбусы, так как транспорт попросту не мог выехать из сугробов.
В Херсон 1 марта пришла настоящая зима. Город замело снегом. Такого снегопада херсонцы не видели давно.
Судя по видео, которые публикуют пользователи в сети местами снега намело практически по шею и пройти совершенно не возможно.
На видео присутствует ненормативная лексика
Сильный снегопад принес херсонцам как много трудностей. Жители по-разному выходят из сложной ситуации. Так, один из местных жителей решил для передвижения по городу воспользоваться лыжами, пишет "Типичный Херсон". Херсонца на лыжах заметили недалеко от Центрального рынка, рядом с Автостанцией. Он направлялся в сторону Пaнкрaтовcкого моcтa от пл. Свободы.
Херсонцы по нерасчищенным тротуарам вынуждены пробираться до остановок, сообщает Херсон.сity. Людям приходиться выходить на дорогу, потому что там снег кое-как укатали машины.
Чтобы добраться на работу, люди вынуждены толкать троллейбусы, так как выпавший вчера снег в огромном объеме не позволяет электротранспорту самостоятельно преодолевать сугробы.
Как сообщал УНИАН, в сети было опубликовано фото снегового завала под Харьковом высотой в человеческий рост.
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