В Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах (фото, видео)

10:23, 1 марта 2018
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Чтобы добраться на работу, люди были вынуждены толкать троллейбусы, так как транспорт попросту не мог выехать из сугробов.

Херсон.сity
Херсонцы вынуждены сами толкать троллейбусы / фото: Василий Крестинич

В Херсон 1 марта пришла настоящая зима. Город замело снегом. Такого снегопада херсонцы не видели давно.

Судя по видео, которые публикуют пользователи в сети местами снега намело практически по шею и пройти совершенно не возможно.

На видео присутствует ненормативная лексика

Сильный снегопад принес херсонцам как много трудностей. Жители по-разному выходят из сложной ситуации. Так, один из местных жителей решил для передвижения по городу воспользоваться лыжами, пишет "Типичный Херсон". Херсонца на лыжах заметили недалеко от Центрального рынка, рядом с Автостанцией. Он направлялся в сторону Пaнкрaтовcкого моcтa от пл. Свободы.

Херсонцы по нерасчищенным тротуарам вынуждены пробираться до остановок, сообщает Херсон.сity. Людям приходиться выходить на дорогу, потому что там снег кое-как укатали машины.

Чтобы добраться на работу,  люди вынуждены толкать троллейбусы, так как выпавший вчера снег в огромном объеме не позволяет электротранспорту самостоятельно преодолевать сугробы.

фото: Василий Крестинич
Так в Херсоне сегодня люди добирались на работу / фото: Василий Крестинич
kherson.net
Снег в Херсоне / kherson.net

Как сообщал УНИАН, в сети было опубликовано фото снегового завала под Харьковом высотой в человеческий рост.

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