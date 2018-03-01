Из-за непогоды в Украине обесточены 174 населенных пункта (видео)

В нескольких городах из-за плохой погоды ограничили въезд крупногабаритного транспорта.

Более 175 населенных пунктов остались без света из-за непогоды / Фото УНИАН

Вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, без электроэнергии остались 42 населенных пункта в Донецкой области, Черкасской – 23, Николаевской – 23, Одесской – 20, Днепропетровской – 16, Харьковской – 15, в Херсонской – 13, Запорожской – 9, Сумской – 8 и в Киевской – 5.

Спасатели отмечают, что для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

Из-за сильного ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, 1 марта почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, сильный ветер, гололедица.