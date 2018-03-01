Снегопад в Украине: в Киев не пускают грузовики, в Одесской области ограничивают движение транспорта
Временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.
Временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.
Такое решение приняли местных органов власти на период сложных погодных условий, сообщает Укравтодор.
"По состоянию на 7:00 01.03.2018 г. наблюдается снег в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях и г. Киеве. По решению местных органов власти на период сложных погодных условий временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон", - говорится в сообщении.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях скорость ветра достигает 20 м/сек. Температура воздуха на большей территории Украины колеблется от -6° до -25°С.
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Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснежено, на отдельных участках снежные заносы.
На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -18° до -22°С. Состояние покрытия в большинстве перевалов сухое, только на Вышковском заснеженное.
Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог:
Киевская область:
На всех дорогах при въезде в г. Киев.
Одесская область:
М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени; М-16 Одесса – Кучурганы; М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный; Н-33 Одесса – Б.-Днестровский – Монаши; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Р-72 КПП «Староказачье» – Б.-Днестровский.
Николаевская область:
М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (в районе н.п. Коблево);
Херсонская область:
М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на въезде в г. Херсон);
"По сообщению УкрГМЦ 01 марта на большей части территории Украины сложные погодные условия: сильный снег, метели, ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях очень сильные снегопады, днем в южных и центральных областях умеренный снег. Ветер северо-западный 15-20, в Приазовье 25-27 м/с", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Киев из-за сильной метели с самого утра парализовали пробки.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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