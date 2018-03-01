Март принесет в Украину метели, штормовой ветер и гололед

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Сегодня, 1 марта, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, сильный ветер, гололедица.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях сильный снег, метели, снежные заносы. В Приазовье местами налипание мокрого снега и гололед, отдельные порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны ожидается гололедица.

Напомним, за сутки в Донецкой области спасатели 30 раз оказали помощь водителям, которые попали в снежную ловушку.