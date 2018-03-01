Март принесет в Украину метели, штормовой ветер и гололед
09:11, 1 марта 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Сегодня, 1 марта, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: метели, сильный ветер, гололедица.
Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до -6°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях сильный снег, метели, снежные заносы. В Приазовье местами налипание мокрого снега и гололед, отдельные порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны ожидается гололедица.
Прогноз непогоды. Синоптики предупреждают, что снег будет сыпать до ночи
Напомним, за сутки в Донецкой области спасатели 30 раз оказали помощь водителям, которые попали в снежную ловушку.
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