Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до -6°
08:30, 1 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Киеве пройдет снег, температура до -9°.
Первый день весны в Украине будет холодным и со снегом (видеопрогноз)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
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Винница-11°... -19°
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Днепропетровск-1°... -13°
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Донецк0°... -11°
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Житомир-10°... -16°
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Запорожье-2°... -12°
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Ивано-Франковск-10°... -25°
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Киев-6°... -13°
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Кировоград-8°... -18°
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Луганск-3°... -6°
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Луцк-10°... -17°
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Львов-11°... -21°
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Николаев-8°... -15°
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Одесса-10°... -21°
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Полтава-2°... -13°
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Ровно-12°... -19°
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Симферополь-4°... -6°
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Сумы-4°... -11°
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Тернополь-12°... -22°
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Харьков-2°... -10°
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