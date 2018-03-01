Сегодня в Киеве пройдет снег, днем до -6°

08:30, 1 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня продолжится снегопад / УНИАН
В Киеве сегодня продолжится снегопад / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Киеве пройдет снег, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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