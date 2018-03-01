Непогода в Одесской области: закрыты 460 учебных учреждений, развернуты 222 пункта обогрева

Все населенные пункты подключены к электроснабжению, кроме села Лиманское Татарбунарского района.

Образовательные учреждения не посещают более 178 000 учеников / фото УНИАН

В ходе заседания оперативного штаба Одесской областной государственной администрации по вопросам непогоды озвучили оперативную информацию по ситуации с бушующей стихией.

Как сообщает "Думская", из-за ухудшения погодных условий занятия приостановлены в 460 учебных заведениях из 12 районов области. Образовательные учреждения не посещают более 178 000 учеников.

В ходе заседания также сообщили, что по области развернули 222 пункта обогрева. За прошедшие сутки в них обратились 238 человек, трое из них - с признаками переохлаждения.

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При этом все населенные пункты подключены к электроснабжению, кроме села Лиманское Татарбунарского района. По последней информации, здесь из строя вышел трансформатор, и без света остались 84 пользователя.

Отмечается, что в области ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду с сильным снегом и метелью.

Как сообщал УНИАН, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.