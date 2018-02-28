Заснежило: в сети опубликовано фото снегового завала под Харьковом

Снегопады, метели и сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей, в том числе и в Харьковской.

Снеговой завал на трассе Чугуев-Меловое / фото apostrophe.ua

В Харьковской области продолжаются работы по уборке снега с дорог, местами высота завалов достигает трех метров.

Читайте также Заснеженный трамвай в Харькове возил пассажиров (видео)Фотографии завалов публикуют в социальных сетях жители области, передает Апостроф.

На фото – трасса Чугуев-Меловое.

Как сообщается, на данный момент осадки прекратились, однако Гидрометцентр уже заявил, что ночью с 28 февраля на 1 марта ожидают возобновления сильных снегопадов в связи с приходом в Украину двух активных циклонов.

Снегопады, метели и сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины, в том числе и в Харьковской.