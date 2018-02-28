В Киеве завтра пройдет снег, температура до -9°.

Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.

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Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Киеве пройдет снег, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 17:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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