В Киеве завтра пройдет снег, температура до -9°.
17:00, 28 февраля 2018
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Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Киеве пройдет снег, температура до -9°.
Штормовой ветер и гололедица: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 17:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Кировоград-5°... -6°
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