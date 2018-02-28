Первый день весны в Украине будет холодным и со снегом (видеопрогноз)
16:30, 28 февраля 2018
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Местами до -19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
На Донетчине спасатели освободили из снежных заносов 30 автомобилей
На востоке пройдет снег, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -19°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -19°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре - снегопады, температура до -16°.
Согласно народному прогнозу, 1 марта - день бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - весна будет холодной.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 марта
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Погода в Украине
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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