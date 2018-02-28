Первый день весны в Украине будет холодным и со снегом (видеопрогноз)

16:30, 28 февраля 2018
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Местами до -19°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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На востоке пройдет снег, температура до -9°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -19°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -19°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре - снегопады, температура до -16°.

Согласно народному прогнозу, 1 марта - день бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - весна будет холодной.

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