Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день весны (карты)
1 марта в Киеве потеплеет, но уже на следующий день морозы вернутся.
Погоду 1-го марта в Украине снова будет определять южный циклон. Он идет из Черного моря через Крым на Запорожье, Донбасс, Днепр, потом Полтаву, Сумы, Киев.
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"Завтра сложная погода со снегом и штормовым ветром предусматривается в южной части Украины, в большинстве центральных областей, на Востоке и Севере", - говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко в Facebook.
По ее словам, западные области завтра избегут влияния циклона - там или местами что-то немного полетает или вообще без осадков. Однако именно Запад окажется нашим полярным центром - ночью до 20, днем до -12 градусов.
"Главные акценты на 1 марта такие: мороз - на Западе; шторм и гололед - на юго-востоке; Юг, Восток, Центр (кроме Винницкой) - сильные снегопады; Север - снег и сильный ветер.В Киеве завтра циклон", - прогнозирует синоптик.
Только на завтра Диденко прогнозирует потепление в столице, а 2 марта мороз снова вернется.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°