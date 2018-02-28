Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день весны (карты)

15:33, 28 февраля 2018
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1 марта в Киеве потеплеет, но уже на следующий день морозы вернутся.

Циклон будет бушевать в Украине / facebook.com/tala.didenko
Циклон будет бушевать в Украине / facebook.com/tala.didenko

Погоду 1-го марта в Украине снова будет определять южный циклон. Он идет из Черного моря через Крым на Запорожье, Донбасс, Днепр, потом Полтаву, Сумы, Киев.

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"Завтра сложная погода со снегом и штормовым ветром предусматривается в южной части Украины, в большинстве центральных областей, на Востоке и Севере", - говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, западные области завтра избегут влияния циклона - там или местами что-то немного полетает или вообще без осадков. Однако именно Запад окажется нашим полярным центром - ночью до 20, днем до -12 градусов.

"Главные акценты на 1 марта такие: мороз - на Западе; шторм и гололед - на юго-востоке; Юг, Восток, Центр (кроме Винницкой) - сильные снегопады; Север - снег и сильный ветер.В Киеве завтра циклон", - прогнозирует синоптик.

Только на завтра Диденко прогнозирует потепление в столице, а 2 марта мороз снова вернется.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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