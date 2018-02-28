Сегодня вечером в Киеве возобновится снегопад

14:59, 28 февраля 2018
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Завтра в столице прогнозируют сильный снег, метели.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня вечером в Киеве ожидается возобновление снегопада.

В Одесской области из снежных заторов спасатели освободили 17 автомобилей

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

В четверг, 1 марта, в Киеве прогнозируют сильный снег, метели, ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы ветра 15-20 м/с.

В случае ухудшения погодных условий въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев могут ограничить снова. Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Напомним, сегодня, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

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