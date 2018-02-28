Непогода на Житомирщине: спасатели отбуксировали рейсовый микроавтобус, "скорую" и легковушку

Сейчас из-за непогоды в Житомире и Житомирской области спецтехника активно расчищает дороги от снега.

Спасатели отбуксировали транспортные средства / фото УНИАН

На Житомирщине из-за непогоды в течение суток спасатели отбуксировали рейсовый микроавтобус, скорую помощь и легковушку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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Так, в Службу спасения «101» города Коростень поступило сообщение, что необходима помощь спасателей в буксировке автомобиля скорой помощи.

На месте происшествия выяснилось, что для удобной госпитализации больного автомобиль, прибывший на вызов, подъехал вплотную к жилому дому и не смог сдвинуться с места из-за обледенелой дороги. Для транспортировки мужчины медики вызвали другую скорую, которая отвезла его в больницу.

Подъезд к дому был неудобен, поэтому спасатели вместе с местными жителями вручную вытолкали транспортное средство на дорогу.

Также специалисты ГСЧС выехали для оказания помощи в село Ивановка Житомирского района. Там рейсовый микроавтобус перестал работать во время движения по проезжей части. В салоне находилось 7 пассажиров. С помощью троса спасатели отбуксировали автобус, после чего он смог самостоятельно продолжить движение. Никто из пассажиров не пострадал.

Также в селе Первые Бровки Андрушевского района бойцы ГСЧС освободили легковушку, которая слетела с дороги в кювет и въехал в забор частного домовладения.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Житомире и Житомирской области спецтехника активно расчищает дороги от снега.