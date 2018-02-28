На Донетчине спасатели освободили из снежных заносов 30 автомобилей
Сейчас спасатели работают в усиленном режиме.
За минувшие сутки в Донецкой области спасатели 30 раз оказали помощь водителям, которые попали в снежную ловушку.
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, в г. Мариуполь Донецкой области неподалеку с. Виноградное военный автомобиль попал в снежный занос. Представители 24-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области с помощью буксируемого троса вытащили военный МАЗ на проезжую часть дороги.
А на трассе Мариуполь – Запорожье в Никольском районе вблизи с. Назаровка спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области освободили 9 легковых и 11 грузовых автомобиля из снежного заноса на расчищенный участок дороги.
Сейчас спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области работают в усиленном режиме.
Напомним, в Одесской области из снежных заторов спасатели вытянули 17 автомобилей.
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