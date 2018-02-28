На Полтавщине из-за непогоды женщине пришлось рожать дома – медики давали советы по телефону

Роды начали принимать родные женщины, в конце концов родился мальчик.

На Полтавщине скорая не приехала на роды из-за снежного сугроба / dpchas.com.ua

В Полтавской области застрял в снежном заносе автомобиль скорой помощи, который ехал к роженице. Роды у женщины начали принимать родные, которые слушали телефонные консультации медиков.

Читайте также Из-за непогоды в Украине обесточены 97 населенных пунктовКак сообщает ТСН, в конце концов, у женщины родился мальчик.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко сообщила, что скорая попала в снежный занос по дороге в поселок Максимовка.

«Спасатели отбуксировали ее [скорую] на безопасный участок дороги, но женщина родила дома. И уже в сопровождении спасателей и врачей, которые приняли роды, роженица поехала в больницу", - отметила представитель ГСЧС.

Отмечается, что этой ночью на Полтавщине из снежных заносов спасатели вытащили полторы сотни автомобилей (в основном, грузовиков).

Напомним, в последний день февраля Украина страдает от непогоды. Из-за снега и сильного ветра, на дорогах образовались заносы. Грузовой транспорт не пускают в большие города. Ряд украинских дорог перекрыт, некоторые села остались без света.