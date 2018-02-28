Из-за непогоды на Житомирщине ночью работали около 50-ти работников подрядных организаций и 35 механизмов

Из-за осложнения погоды Служба автомобильных дорог в Житомирской области обратилась к участникам движения с просьбой без крайней необходимости не пользоваться автотранспортом.

В областном центре работало 16 единиц спецтехники / фото zt-rada.gov.ua

Из-за непогоды на дорогах Житомирщины ночью работали около 50-ти работников подрядных организаций и 35 механизмов.

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Об этом УНИАН сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

"Начиная с вечера 27 февраля и в течение этой ночи на территории Житомирской области наблюдался небольшой снег с порывистым ветром. Толщина осадков на поверхности почвы составляет около 20-ти сантиметров. Для обеспечения движения на дорогах области всю ночь работало около 50-ти работников подрядных организаций и 35 механизмов, и сейчас эти работы продолжаются", - сказано в сообщении.

Из-за осложнения погоды Служба автомобильных дорог в Житомирской области обратилась к участникам движения с просьбой без крайней необходимости не пользоваться автотранспортом.

"Водители грузовых транспортных средств, обязательно держите при себе цепи противоскольжения, передний и задний крюки для буксировки и буксировочный ремень", - отмечают в ведомстве.

Также из-за непогоды расчищают снег и в Житомире: по данным горсовета, в ночь с 27 на 28 февраля на улицах города работало 16 единиц спецтехники.