Из-за непогоды на Житомирщине ночью работали около 50-ти работников подрядных организаций и 35 механизмов
Из-за осложнения погоды Служба автомобильных дорог в Житомирской области обратилась к участникам движения с просьбой без крайней необходимости не пользоваться автотранспортом.
Из-за непогоды на дорогах Житомирщины ночью работали около 50-ти работников подрядных организаций и 35 механизмов.
На дороги Житомирщины из-за непогоды вышли более 90 работников дорожных организаций (фото)
Об этом УНИАН сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.
"Начиная с вечера 27 февраля и в течение этой ночи на территории Житомирской области наблюдался небольшой снег с порывистым ветром. Толщина осадков на поверхности почвы составляет около 20-ти сантиметров. Для обеспечения движения на дорогах области всю ночь работало около 50-ти работников подрядных организаций и 35 механизмов, и сейчас эти работы продолжаются", - сказано в сообщении.
Из-за осложнения погоды Служба автомобильных дорог в Житомирской области обратилась к участникам движения с просьбой без крайней необходимости не пользоваться автотранспортом.
"Водители грузовых транспортных средств, обязательно держите при себе цепи противоскольжения, передний и задний крюки для буксировки и буксировочный ремень", - отмечают в ведомстве.
Также из-за непогоды расчищают снег и в Житомире: по данным горсовета, в ночь с 27 на 28 февраля на улицах города работало 16 единиц спецтехники.
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