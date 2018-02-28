Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек
12:45, 28 февраля 2018
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 26 февраля.
Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 26 февраля в 96 км к юго-западу от города Менди в провинции Саутерн-Хайлендс в Папуа-Новой Гвинее, передает Синьхуа.
На данный момент известно, что больше 30 человек погибли.
Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.
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