Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 26 февраля.

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Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.

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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 26 февраля в 96 км к юго-западу от города Менди в провинции Саутерн-Хайлендс в Папуа-Новой Гвинее, передает Синьхуа.

На данный момент известно, что больше 30 человек погибли.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.