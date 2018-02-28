В Черном и Азовском морях поднялся уровень воды, затопило дорогу на Арабатскую стрелку
11:54, 28 февраля 2018
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Уровень моря достиг стихийной отметки.
Из-за сильных осадков в Черном и Азовском морях поднялся уровень воды, в Херсонской области затопило дорогу на Арабатскую стрелку.
В Одесской области из снежных заторов спасатели освободили 17 автомобилей
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"28 февраля ночью и утром в Геническе (Херсонской области) подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста шоссейной дороги на Арабатскую стрелку)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях.
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