Из-за непогоды в Украине обесточены 97 населенных пунктов

10:56, 28 февраля 2018
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На Донетчине без электричества остались почти 30 населенных пунктов.

Из-за непогоды обесточены почти 100 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды обесточены почти 100 населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь с 27 на 28 февраля вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -8°

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Донецкой области обесточено 29 населенных пунктов, Харьковской – 19, Запорожской – 10, в Сумской – 9, Черниговской – 7, Херсонской – 6, Днепропетровской – 5, Кировоградской – 5, Киевской – 4, Черкасской – 2 и в Луганской – 1.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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