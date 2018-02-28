В Одесской области из снежных заторов спасатели освободили 17 автомобилей

С начала непогоды в пункты обогрева обратились 347 человек.

В Одесской области автомобили застряли в снежных заносах / ГСЧС

В Одесской области из снежных заторов спасатели извлекли 17 автомобилей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, на освобождение из снежных заторов транспорта населения по состоянию на 8.00 спасателей привлекали 17 раз.

"С неблагополучных участков автодорог извлечено 17 автомобилей, из них грузовых и специального транспорта 2 единицы", - говорится в сообщении.

На территории области местными органами исполнительной власти определены 217 стационарных пунктов обогрева, расположенных в зданиях социального назначения. Подразделениями ГУ ГСЧС развернуто 4 палаточных и 1 передвижной пункт обогрева: два - в Одессе, по одному - в Измаиле, Подольске и Белгород-Днестровском. С начала непогоды, примерно за сутки, в пункты обогрева обратились 347 человек.

Напомним, сегодня, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.