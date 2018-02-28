В Одесской области из снежных заторов спасатели освободили 17 автомобилей

09:44, 28 февраля 2018
215

С начала непогоды в пункты обогрева обратились 347 человек.

В Одесской области автомобили застряли в снежных заносах / ГСЧС
В Одесской области автомобили застряли в снежных заносах / ГСЧС

В Одесской области из снежных заторов спасатели извлекли 17 автомобилей.

Украину сегодня накроют снегопады, во всех регионах будет холодно (карта)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, на освобождение из снежных заторов транспорта населения по состоянию на 8.00 спасателей привлекали 17 раз.

"С неблагополучных участков автодорог извлечено 17 автомобилей, из них грузовых и специального транспорта 2 единицы", - говорится в сообщении.

На территории области местными органами исполнительной власти определены 217 стационарных пунктов обогрева, расположенных в зданиях социального назначения. Подразделениями ГУ ГСЧС развернуто 4 палаточных и 1 передвижной пункт обогрева: два - в Одессе, по одному - в Измаиле, Подольске и Белгород-Днестровском. С начала непогоды, примерно за сутки, в пункты обогрева обратились 347 человек.

Напомним, сегодня, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

Читайте также
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
Завтра в Украину вернутся снегопады и метели Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео) В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео)
Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)
В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
86 %
756 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей