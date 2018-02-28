Штормовой ветер и гололедица: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

09:22, 28 февраля 2018
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Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

Украину сегодня накроют снегопады, во всех регионах будет холодно (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля на дорогах страны гололедица; в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с; в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе в связи с ухудшением погодных условий школы и детсады не будут работать до 1 марта включительно.

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