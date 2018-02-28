Штормовой ветер и гололедица: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
09:22, 28 февраля 2018
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Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.
Сегодня, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.
Украину сегодня накроют снегопады, во всех регионах будет холодно (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 февраля на дорогах страны гололедица; в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с; в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе в связи с ухудшением погодных условий школы и детсады не будут работать до 1 марта включительно.
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