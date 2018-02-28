Непогода в Украине: десятки сел остались без света, дороги перекрыты (фото)

На трассах во многих регионах обустроили площадки для отстоя тяжелых автомобилей и пункты обогрева.

Коммунальщики работают в усиленном режиме / Facebook / Киевпастранс

Зима не оставляет Украину. В последний день февраля - трассы перекрыты, некоторые села остались без света. Из-за снега и сильного ветра на дорогах образовались заносы. Грузовой транспорт не пускают в крупные города.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Снегопады в Украине / Facebook / Киевпастранс

На Харьковщине с обморожениями конечностей госпитализировали 40-летнего мужчину. На Донетчине без света осталось два десятка сел. В заметенной снегом Одессе отменили обучение в школах еще на два дня

Снегопады в Украине / Facebook / Киевпастранс

Одесские школьники получили дополнительный выходной из-за непогоды, которая накрыла регион во вторник. Снег шел целый день, а в области кое-где фиксировали большие заносы.

Почти всю ночь заметало и Киев. Чтобы столица не остановились в сплошном утреннем заторе, с пяти часов утра в город не пускают фуры. Ограничение будет действовать до 10:00.

Снегопады в Украине / Facebook / Киевпастранс

На трассах во многих регионах обустроили площадки для отстоя тяжелых автомобилей и пункты обогрева. ГСЧС и все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Особенно внимательны сейчас в облэнерго и теплосетях, ведь из-за морозов и сильного ветра могут быть обрывы проводов, а из-за мороза могут начать рваться трубы.

Как сообщал УНИАН, Украину сегодня накроют снегопады, во всех регионах будет холодно.