Непогода в Украине: десятки сел остались без света, дороги перекрыты (фото)
На трассах во многих регионах обустроили площадки для отстоя тяжелых автомобилей и пункты обогрева.
Зима не оставляет Украину. В последний день февраля - трассы перекрыты, некоторые села остались без света. Из-за снега и сильного ветра на дорогах образовались заносы. Грузовой транспорт не пускают в крупные города.
Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
На Харьковщине с обморожениями конечностей госпитализировали 40-летнего мужчину. На Донетчине без света осталось два десятка сел. В заметенной снегом Одессе отменили обучение в школах еще на два дня
Одесские школьники получили дополнительный выходной из-за непогоды, которая накрыла регион во вторник. Снег шел целый день, а в области кое-где фиксировали большие заносы.
Почти всю ночь заметало и Киев. Чтобы столица не остановились в сплошном утреннем заторе, с пяти часов утра в город не пускают фуры. Ограничение будет действовать до 10:00.
На трассах во многих регионах обустроили площадки для отстоя тяжелых автомобилей и пункты обогрева. ГСЧС и все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Особенно внимательны сейчас в облэнерго и теплосетях, ведь из-за морозов и сильного ветра могут быть обрывы проводов, а из-за мороза могут начать рваться трубы.
Как сообщал УНИАН, Украину сегодня накроют снегопады, во всех регионах будет холодно.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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