В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -8°

08:30, 28 февраля 2018
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Вечером похолодает до -10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура до -11°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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