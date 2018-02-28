В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -8°
08:30, 28 февраля 2018
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Вечером похолодает до -10°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура до -11°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
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Погода в Украине
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Винница-15°... -11°
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Днепропетровск-4°... -2°
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Донецк-4°... -1°
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Житомир-14°... -10°
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Запорожье-2°... -1°
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Ивано-Франковск-21°... -9°
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Киев-11°... -8°
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Кировоград-8°... -6°
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Луганск-7°... -3°
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Луцк-16°... -10°
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Львов-19°... -10°
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Николаев-8°... -5°
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Одесса-13°... -8°
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Полтава-8°... -5°
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Ровно-18°... -11°
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Симферополь-5°... +5°
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Сумы-12°... -8°
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Тернополь-18°... -11°
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Харьков-9°... -6°
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Херсон-7°... -3°
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Хмельницкий-18°... -10°
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Черкассы-8°... -5°
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Чернигов-12°... -9°
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Черновцы-17°... -9°
Виргиния, США
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Облачно с прояснениями
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Влажность: 72 %
Давление: 759 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 4 %
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