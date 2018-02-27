В Киеве завтра без осадков, температура до -11°

17:00, 27 февраля 2018
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Днем в столице до -8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура до -11°.

Снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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