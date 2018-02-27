В Киеве завтра без осадков, температура до -11°
17:00, 27 февраля 2018
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Днем в столице до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура до -11°.
Снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
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Погода в Украине
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Винница-15°... -11°
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Днепропетровск-8°... -7°
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Донецк-10°... -6°
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Житомир-15°... -10°
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Запорожье-7°... -6°
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Ивано-Франковск-15°... -10°
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Киев-13°... -9°
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Кировоград-11°... -8°
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Луганск-11°... -8°
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Луцк-13°... -10°
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Львов-14°... -11°
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Николаев-11°... -6°
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Одесса-16°... -6°
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Полтава-12°... -9°
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Ровно-15°... -12°
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Симферополь-5°... +5°
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Сумы-14°... -9°
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Тернополь-15°... -12°
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Харьков-12°... -8°
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Херсон-12°... -6°
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Хмельницкий-15°... -11°
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