В Киеве завтра без осадков, температура до -11°

Днем в столице до -8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура до -11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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