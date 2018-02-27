Завтра Украину продолжит засыпать снегом, на западе до -20° (видеопрогноз)
В большинстве областей сохранится непогода.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
Снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
На востоке пройдет снег, температура до -8°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -12°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -20°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -13°. В центре - снегопады, температура до -19°.
Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
Прогноз погоды в Украине на среду, 28 февраля
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Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+20°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +5°
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Киев+19°... +10°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+22°... +7°
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Львов+23°... +6°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +6°
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Симферополь+17°... +6°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+22°... +6°
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Харьков+19°... +9°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +7°
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Черкассы+19°... +9°
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Чернигов+18°... +8°
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Черновцы+22°... +6°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 65 %
Давление: 763 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 7 %
Восход: 06:00
Закат 20:11
Фаза луны:
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