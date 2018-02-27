Завтра Украину продолжит засыпать снегом, на западе до -20° (видеопрогноз)

16:30, 27 февраля 2018
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В большинстве областей сохранится непогода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

Снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке пройдет снег, температура до -8°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -12°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -20°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -13°. В центре - снегопады, температура до -19°.

Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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