Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

1 марта Украину снова накроют снегопады.

С 5 марта в Украине потеплеет / УНИАН

С 5-6 марта в Украине ожидается потепление.

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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра... вечером очередной циклон снова накроет юг Украины и юго-восток, включая Днепр с окружающими районами. Поэтому вечером в среду в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация - снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости", - пишет она.

По ее словам, 1 марта по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются снегопады и метели. А начиная с 5-6 марта в Украине начнется потепление.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.