Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

15:46, 27 февраля 2018
931

1 марта Украину снова накроют снегопады.

С 5 марта в Украине потеплеет / УНИАН
С 5 марта в Украине потеплеет / УНИАН

С 5-6 марта в Украине ожидается потепление.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра... вечером очередной циклон снова накроет юг Украины и юго-восток, включая Днепр с окружающими районами. Поэтому вечером в среду в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация - снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости", - пишет она.

По ее словам, 1 марта по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются снегопады и метели. А начиная с 5-6 марта в Украине начнется потепление.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°
Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины
На Закарпатье в результате оползня разрушены два жилых дома На Закарпатье в результате оползня разрушены два жилых дома
В Афганистане произошло мощное землетрясение В Афганистане произошло мощное землетрясение
В Киеве сегодня без осадков, днем до +24° В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
65 %
763 мм
3.4 м/с
7 %
Лента новостей