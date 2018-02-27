Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
1 марта Украину снова накроют снегопады.
С 5-6 марта в Украине ожидается потепление.
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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Завтра... вечером очередной циклон снова накроет юг Украины и юго-восток, включая Днепр с окружающими районами. Поэтому вечером в среду в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация - снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости", - пишет она.
По ее словам, 1 марта по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются снегопады и метели. А начиная с 5-6 марта в Украине начнется потепление.
Напомним, сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.
Погода в Украине
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+20°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +5°
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Киев+19°... +10°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+22°... +7°
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Львов+23°... +6°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +6°
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Симферополь+17°... +6°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+22°... +6°
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