В Одессе из-за плохой погоды школы и детсады не будут работать до 1 марта

14:26, 27 февраля 2018
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Для тех, кому не с кем оставить ребенка, дежурные группы будут работать во всех детских садах города.

В Одессе продолжает ухудшаться погода / УНИАН
В Одессе продолжает ухудшаться погода / УНИАН

В Одессе в связи с ухудшением погодных условий школы и детсады не будут работать по 1 марта включительно.

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Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, сегодня к 15.00 в городе и области ожидается усиление метели.

"По данным Гидрометцентра, к 15.00 по Одессе и местами по Одесской области метель достигнет критерия "сильная", - сообщили в мэрии, отметив, что, по данным синоптиков, непогода продлится в ближайшие дни. Ожидается снегопад, сильный ветер.

По словам начальника департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, перерыв в работе учебных заведений (школ и детсадов) продлится еще два дня: 28 февраля и 1 марта.

Она также уточнила, что дежурные группы будут работать во всех детских садах.

"Для тех, кому не с кем оставить ребенка", - добавила Буйневич.

Напомним, юг Украины первым почувствовал на себе мощный циклон. Он принес морозы, метели и сильный ветер.

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