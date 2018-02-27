Морозы сковали Европу: десятки населенных пунктов остались без электричества, нарушено дорожное движение
В Риме высота снежного покрова достигла 10 сантиметров.
Атмосферный фронт из Сибири принес во многие страны Европы морозы и снегопады.
Рим впервые с 2012 года засыпало снегом (фоторепортаж)
На юге Болгарии объявлен красный — самый высокий — уровень угрозы. На автодорогах усложнено движение из-за снегопада и ДТП. Десятки населенных пунктов остались без электричества из-за снегопада, передает Euronews.
В Бухаресте (Румыния) закрыты детские сады, школы и лицеи. В Риме (Италия) высота снежного покрова достигла 10 сантиметров, к расчистке снега привлекли военных.
В горах на на севере Апеннин столбик термометра опустился до рекордных -40 градусов.
В Европу пришли аномальные морозы и снегопады
Напомним, волна холода накрыла Хорватию. На покрытой снегом и льдом дороге произошла авария, в которой пострадали 14 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+20°... +7°
-
Днепр+21°... +8°
-
Донецк+19°... +6°
-
Житомир+21°... +8°
-
Запорожье+20°... +9°
-
Ивано-Франковск+24°... +5°
-
Киев+19°... +10°
-
Кировоград+20°... +7°
-
Луганск+17°... +8°
-
Луцк+22°... +7°
-
Львов+23°... +6°
-
Николаев+20°... +8°
-
Одесса+23°... +9°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +6°
-
Симферополь+17°... +6°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+22°... +6°
-
Харьков+19°... +9°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницкий+20°... +7°
-
Черкассы+19°... +9°
-
Чернигов+18°... +8°
-
Черновцы+22°... +6°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 65 %
Давление: 763 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 7 %
Восход: 06:00
Закат 20:11
Фаза луны:
Лента новостей