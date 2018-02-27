Морозы сковали Европу: десятки населенных пунктов остались без электричества, нарушено дорожное движение

13:55, 27 февраля 2018
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В Риме высота снежного покрова достигла 10 сантиметров.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Атмосферный фронт из Сибири принес во многие страны Европы морозы и снегопады.

Рим впервые с 2012 года засыпало снегом (фоторепортаж)

На юге Болгарии объявлен красный — самый высокий — уровень угрозы. На автодорогах усложнено движение из-за снегопада и ДТП. Десятки населенных пунктов остались без электричества из-за снегопада, передает Euronews

В Бухаресте (Румыния) закрыты детские сады, школы и лицеи. В Риме (Италия) высота снежного покрова достигла 10 сантиметров, к расчистке снега привлекли военных.

В горах на на севере Апеннин столбик термометра опустился до рекордных -40 градусов.

Напомним, волна холода накрыла Хорватию. На покрытой снегом и льдом дороге произошла авария, в которой пострадали 14 человек.

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