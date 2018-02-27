Мощный циклон накрыл юг Украины: принес морозы, метели и штормовой ветер (видео)

Людей призывают не выезжать на трассы.

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Юг Украины первым почувствовал на себе мощный циклон. Он принес морозы, метели и сильный ветер.

На Херсонщине и в областном центре из-за снега сейчас плохая видимость. Из-за порывов Азовское море залило дорогу на Арабатскую стрелку. Под водой около километра дороги, местами глубина достигает метра. Движение транспорта прекращено. Отрезанными от материка остаются 3 села, говорится в сюжете ТСН.

На Запорожье мощные снегопады ждут после обеда, на данный момент наиболее проблемная ситуация - на юге области. Под Бердянском из-за сильного ветра снег с полей образовал сугробы на дорогах, спасатели призывают водителей без надобности не выезжать из города.

Стихия уже накрыла Одесскую область. На дорогах образовались заносы. Но трассы проездные. В области местами обещают до 30 сантиметров снега. Спасатели работают в усиленном режиме, дети в Одессе не пошли в школы.

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Сейчас порывы достигают 20 метров в секунду. Из-за переплетения проводов обесточены шесть населенных пунктов. Электрики говорят, аварию быстро ликвидируют.

Утром в Одессу запретили въезд большегрузном транспорта. Фуры уже скапливаются вокруг Одессы. Поэтому в ближайших районах разворачивают пункты отстоя для машин с полевыми кухнями для водителей.

Наиболее сложная сейчас ситуация на трассе Одесса-Николаев. Там сосредоточили наибольшее количество снегоуборочной техники. Впрочем, пока трассу не перекрывают. Из-за снега ограничили движение на дорогах между селами в ближайших к Одессе районах. Патрульные просят водителей не выезжать за пределы города. Ведь из-за непогоды количество аварий возросло.

Медики рассказали, что в больницы области из-за переохлаждения обратились четверо человек. Все в удовлетворительном состоянии. Одесситы же в целом такой погоде рады, потому что в этом году зимы почти не видели.

Синоптики обещают, что ночью снег прекратится, однако завтра днем погода ухудшится.