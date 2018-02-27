В Карпатах сохраняется лавинная опасность

12:57, 27 февраля 2018
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Лавинная опасность ожидается на Закарпатье и Ивано-Франковщине.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 27 февраля, в Карпатах сохранится лавинная опасность.

Сегодня всю Украину накроют снегопады, местами до -17° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на 27 февраля в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

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