В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность ожидается на Закарпатье и Ивано-Франковщине.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 27 февраля, в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на 27 февраля в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.