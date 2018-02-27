Лютые морозы парализовали учебный процесс во всех школах Черноморска

Сегодня, в связи с резко ухудшившимися погодными условиями, были закрыты те школы Черноморска, которые ранее работали.

Vasily Fedosenko / REUTERS

В течение последней недели одна за другой закрывались школы Черноморска в Одесской области.

Как пишет местное издание 04868, решение о приостановлении учебы принималось в каждом случае индивидуально: в соответствии с законодательством и на основании рекомендаций Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте, школа при эпидемии гриппа либо ОРВИ может быть закрыта при превышении 20-процентного порога заболеваемости.

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Сегодня, в связи с резко ухудшившимися погодными условиями, были закрыты и те школы, которые ранее работали.

Издание уточняет, что в связи с превышением эпидемического порога закрыты школы № 1, 2, 3, 4, 6, 7, Александровская и Малодолинская школы. Остальные учебные заведения - гимназия, Бурлачьебалковская школа и НВК прекратили учебный процесс по погодным условиям.

Вчера вечером заместитель губернатора Одесской области Александр Терещук провёл селекторное совещание, в котором участвовали в том числе и специалисты отдела образования, отдела по делам семьи и молодёжи и управления экономики Черноморского городского совета. Первый из рассмотренных на совещании вопросов касался штормового предупреждения в области, и были также даны рекомендации о прекращении в случае необходимости учебных занятий.