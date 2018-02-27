Волна холода в Хорватии: 14 человек пострадали в ДТП

11:44, 27 февраля 2018
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Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Волна холода накрыла Хорватию. На покрытой снегом и льдом дороге произошла авария, в которой пострадали 14 человек.

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26 февраля в горном районе на северо-западе страны грузовик столкнулся с автобусом, в результате 14 человек получили тяжелые травмы, передает "Синьхуа".

ДТП произошло в районе Горски-Котар на покрытой снегом и льдом дороге в сложных погодных условиях. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По всей Хорватии похолодало и прошли снегопады. В северо-западных районах страны, серьезно пострадавших от снегопадов, прекращены занятия в школах, запрещено движение грузовиков по всем дорогам, ведущим к приморским регионам.

Напомним, в Риме (Италия) впервые с 2012 года выпал снег, в городе остановили обучение в школах и детских садах.

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