В Одессу из-за непогоды ограничен въезд грузового и крупногабаритного транспорта (видео)

10:44, 27 февраля 2018
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В настоящее время в Одессе идет снег, сопровождающийся сильным порывистым ветром.

В Одессу ограничили въезд грузовиков / УНИАН
В Одессу ограничили въезд грузовиков / УНИАН

В Одессу в связи с непогодой ограничен въезд грузового и крупногабаритного транспорта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, 27 февраля с 8.00 в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд на территорию города грузового и крупногабаритного транспорта.

В настоящее время в Одессе идет снег, сопровождающийся сильным порывистым ветром.

Ранее сообщалось, в Одессе в связи с резким ухудшением погоды во вторник, 27 февраля, отменены занятия в школах и детсадах. В городе развернули два пункта обогрева.

Напомним, на сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

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