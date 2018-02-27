В Киевской области сегодня похолодает до 17-22 градусов мороза

10:28, 27 февраля 2018
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Местами по области синоптики прогнозируют до 24 градусов мороза.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН
В Украине сегодня похолодает / УНИАН

Во вторник, 27 февраля, в Киевской области похолодает до 17-22 градусов мороза.

Сегодня всю Украину накроют снегопады, местами до -17° (карта)

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры: 27 февраля в Киевской области до 17-22 градусов мороза (в Киеве 16-19 градусов мороза), местами по области до 24 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Также сказано, что во вторник температура ночью 14-20 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 градусов мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Напомним, на сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

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