Морозы до конца марта: синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна

Весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми: холодный март, переменчивый апрель и дождливый май.

Март начнется 15-20-градусными ночными морозами / фото nkul.livejournal.com

До весны осталась лишь пара дней, но холода пока не отступают: по прогнозам Укргидрометцентра, март начнется 15-20-градусными ночными морозами.

В целом весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми: холодный март, переменчивый апрель и дождливый май. А вот насчет климатических сроков прихода весны оценки специалистов Укргидрометцентра и расчеты народных синоптиков расходятся, передает "Сегодня".

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По словам главного синоптика страны Николая Кульбиды, климатическая весна наступает, когда температура устойчиво перейдет через 0 градусов.

"Тенденции последних лет указывают на наступление весны в нормальные сроки, но она будет затяжной с постепенным повышением температуры, - говорит Кульбида. - В северных областях страны потеплеет в середине марта, в южных - в начале месяца. Но не стоит исключать в марте и апреле кратковременного возврата зимы, снегопадов и морозов, как было в предыдущие годы".

Начальник отдела климатических исследований Украинского гидрометинститута Вазира Мартазинова также говорит, что сейчас погодная ситуация в Украине характеризуется затяжной климатической весной, которая по температурному режиму длится до середины июня. Нынешний год, по ее мнению, не станет исключением.

Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что март обещает быть не по-весеннему морозным и снежным, причем снег будет идти почти всю первую декаду. Затем сильные ветры с юга принесут тепло и обильные дожди.

"Лишь в третьей декаде марта придет настоящая весна, но будет она недолгой, апрель также начнется мокрым снегом, дождем и ветрами, - говорит Горбань. - Весь месяц погода ожидается нестойкой, то ясно и тепло, то пасмурно и дожди. На Пасху (8 апреля) пасмурно, но тепло и сухо. В последнюю неделю месяца потеплеет выше +20. Май окажется более дождливым, чем в предыдущие годы, но без изнуряющей жары. Лишь в середине третьей декады потеплеет до +25 и выше".

Как сообщал УНИАН, циклоны принесут в Украину сильные снегопады: местами наметет до 35 см. Снегопады начнутся с 27 февраля.