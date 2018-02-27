Снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:30, 27 февраля 2018
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Местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

На сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

Сегодня всю Украину накроют снегопады, местами до -17° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели. В южных, большинстве центральных, Донецкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.

На акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

Также 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей синоптики ожидают порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25-27 м/с, метели. На Левобережье сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.

Напомним, в ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут снегопады.

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