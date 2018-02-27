Снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.
На сегодня, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.
Сегодня всю Украину накроют снегопады, местами до -17° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели. В южных, большинстве центральных, Донецкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.
На акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.
Также 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей синоптики ожидают порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25-27 м/с, метели. На Левобережье сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.
Напомним, в ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут снегопады.
Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+20°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +5°
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Киев+19°... +10°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+22°... +7°
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Львов+23°... +6°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +6°
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Симферополь+17°... +6°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+22°... +6°
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Харьков+19°... +9°
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Херсон+20°... +7°
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